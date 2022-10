Calcio, Fbc Saronno-Mariano. Tricarico: “I problemi sono meno grandi di quanto sembrano”

x x

LAZZATE – Al termine della gara del giovedì sera persa a Lazzate contro il Mariano (2-0), per il Fbc Saronno la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia di Promozione. L’allenatore saronnese, Danilo Tricarico, invita a non perdere la fiducia: “In questo momento ci sono dei problemi ma ci possono sembrare più grandi di quanto effettivamente sono”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match. E l’intervista all’allenatore ospite, Davide Rione del Mariano calcio.

Fbc Saronno-Mariano 0-2

FBC SARONNO: Rivaldo, Pelucchi, Zanotti, Scampini, Vanzulli, Bello, Gioia (19’ st Lanzillotta), Confalonieri (10’ st Gheller), Marzeglia, Brighenti (31’ st Maugeri), Romeo (19’ st Iaconis). A disposizione Buono, Pecis, Bredice, Ramadan M., De Marco. All. Tricarico.

MARIANO: Franco, Manara, Boni, Zorloni, Trozzo, Sartori, Radio (12’ st Miccoli), Mariani, Vocale (12’ st Villa A.), Mauri (47’ st Sanzo), Villa C. (15’ st Donghi). A disposizione Stropeni, Diaoula, Urbano. All. Rione.

Arbitro: Rignanese di Legnano ( Benevento di Busto Arsizio e Grande di Busto Arsizio).

Marcatori: 3’ st Villa C. (M), 40’ st Mariani (M).

