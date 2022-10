x x

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale rivolge un appello “in particolare alle persone anziane ma anche a persone più giovani che possano farsi da tramite verso genitori, nonni, zii o vicini di casa e metterli in guardia dal rischio di incappare nelle sgradite visite di delinquenti che sono tornati a frequentare le nostre zone prendendo di mira le persone più fragili”.

“Ho avuto notizia del fatto che sono state perpetrate truffe ad anziani da parte personaggi che si spacciano per operatori di società erogatrici di servizi, quali luce, gas, telefono o altro – spiega il sindaco Roberto Crippa – La situazione di rischio è confermata anche dalle forze dell’ordine ed in particolare dalla tenenza dei carabinieri di Cesano Maderno che, così come la polizia locale, è informata dei fatti accaduti e sono impegnate nella ricerca dei responsabili”. L’invito ribadito dal sindaco agli anziani è quello di “non aprire mai cancelli o porta di casa a persone sconosciute”. E’ importante evitare accuratamente il contatto ravvicinato con queste persone e, anche al minimo sospetto, segnalarne subito la presenza alle forze dell’ordine. “Mi raccomando non aprite a nessuno che non appartenga alla vostra stretta cerchia famigliare o non sia persona conosciuta” rinnova l’invito il sindaco Crippa, raccomandandosi anche con i parenti di persone anziane che vivono sole, affinché si facciano promotori di queste indicazioni per la sicurezza.

13102022