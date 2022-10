x x

LAZZATE – Fbc Saronno ancora una volta in “esilio”: in attesa che si sistemino tutte le “magnagne” dello stadio comunale di via Biffi, l’incontro odierno di Coppa Italia, per i sedicesimi di finale, si gioca stasera alle 20.45 allo stadio di via Laratta a Lazzate. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro, a seguire le interviste.

La formula, in questa fase della Coppa Italia di Promozione, è quella ad eliminazione diretta e partita unica, con rigore in caso di parità al termine del tempo regolamentare. Arbitro dell’incontro Alessio Rignanese di Legnano, assistenti Gabriele Aurelio Benevento di Busto Arsizio ed Emanuele Grande di Busto Arsizio.

Il Saronno è reduce dall’inatteso palso falso in trasferta, domenica scorsa in campionato contro la Solese (3-0) mentre il Mariano viene dalla sconfitta esterna, 2-1, contro l’Aurora Cmc Uboldese.

(foto Fbc Saronno/Andrea Elli: azione di gioco di un precedente match, con saronnesi in maglia gialla da trasferta)

