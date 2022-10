x x

SARONNO – “Ma quando riapre l’hub di Saronno?” Se lo chiedono molti saronnesi e se ne parla anche sul web; non manca anche qualche lamentela da parte di chi si è recato, per il “richiamo” del vaccino anti-covid, anche un po’ lontano, come a Gallarate o nel comasco. Proprio lunedì scorso parlando a Radiorizzonti, il sindaco Augusto Airoldi aveva detto che i lavori erano ormai in dirittura d’arrivo, che ci sarebbero state le ultime verifiche ma che si era quasi pronti. Anche se poi la data della riattivazione di questo servizio non è stata ancora annunciata.

L’hub vaccinale, ricavato nell’ex palestra scolastica di via Parini, era stato aperto con l’avvio delle prime vaccinazioni contro il covid. Una attività che si era temporaneamente interrotta nelle scorse settimane, per consentire di riparare i danni al tetto dell’edificio, causati dalla violenta grandinata di fine luglio.

