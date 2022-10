Eliminazione Saronno-Centrale, Comitato spiega: “E’ prevista e non c’è traccia di alternativa. Allarmismo? Regione non risponde”

x x

SARONNO – Partendo dal testo della delibera regionale Andrea Mazzucotelli, portavoce del comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, replica alla nota dei consigliere regionali Andrea Monti ed Emanuele Monti che ieri hanno smentito l’eliminazione della corsa Saronno-Milano Centrale nel 2024 e rimarcato l’impegno di Regione Lombardia per il collegamento.

“In merito alle tempistiche, la traslazione del percorso da Saronno a Gallarate è prevista dall’accordo quadro con RFI che Regione Lombardia ha sottoscritto con delibera XI / 2923 del 9 marzo 2020, entro l’orizzonte temporale del 2025. (Si veda immagine allegata)

Non si tratta semplicemente una “fermata cancellata”: la diversione interessa Milano Bovisa, Saronno, Rescaldina, Castellanza, Busto Arsizio Nord e Ferno-Lonate Pozzolo (chi usa il treno lo sa!).

La delibera 7032 esclude potenziamenti della direttrice Milano Cadorna-Malpensa via Saronno (previsto ogni mezzora come già adesso). (Si veda immagine allegata)”.

Dall’analisi dei documenti arrivano quindi precise considerazioni rivolte anche all’assessore regionale Claudia Maria Terzi delegata ai trasporti: “Che Terzi registri l’importanza di mantenere un collegamento veloce e diretto con la stazione Centrale di Milano è francamente il minimo, epperò manca la corrispondente progettualità. La già citata delibera 2923 prevede la diversione del Malpensa Express ma non una soluzione alternativa. Non sono a conoscenza di documenti che precisino quale sarà questa soluzione. Si vedrà in che forma e in che modo è un’espressione che tende a confermare la mancanza di progettualità in merito. Quanto al ruolo del capogruppo Pierluigi Gilli e del sindaco Augusto Airoldi, non posso che ringraziarli per ogni loro possibile interessamento e coinvolgimento nella questione con l’obiettivo di recuperare informazioni da Regione Lombardia”.

E conclude: “Piccolissima nota conclusiva: le polemiche e gli allarmismi derivano dal fatto che, da quando abbiamo iniziato a smentirla nel 2020, Terzi ha cessato di convocare i tavoli territoriali di quadrante (che prevedevano la partecipazione dei referenti dei comitati dei viaggiatori accreditati dalla Regione e dei sindaci lombardi) e tutti i suoi sottoposti hanno cessato di rispondere alle email (certificate e non); gli articoli pubblicati dalla stampa locale – che peraltro ringrazio – restano l’unico modo per chiamare Regione Lombardia ad anticipare e motivare le proprie scelte, a volte così impattanti sulla vita dei cittadini. La necessità di cambiare decisamente registro è solo una conseguenza algebrica di questa situazione”.

