x x

SARONNO/SARONNESE – La “Sconsy” torna sul palcoscenico con tante riflessioni e spunti sulla condizione umana scomodando persino Dante, il sommo poeta. Le altre proposte nel fine settimana hanno un sapore più autunnale come la sesta edizione di “AgriFesta” dedicato ai più piccoli, a voi la scelta.

Venerdì 14 ottobre

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo musicale “Michael Jackson – World tour 2022 live celebration” con Sergio Cortès. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 15 ottobre

SOLARO – Dalle 9.30, nella sede del “Parco delle Groane” in via della Polveriera, evento/presentazione dell’Ecomuseo delle Groane dove verrà inaugurata la mostra “Cartoline d’autore”. Informazioni al sito www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena Anna Maria Barbera (in foto) in “Nel mazzo del cammin … riflessioni, ispirazioni, disperazioni da questa nostra Umana Commedia” con l’accompagnamento musicale di “LeoRaveraJazz Trio”. Informazioni www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium di via Padre Reina 14, l’associazione culturale “Le Stanze della Musica” apre la stagione musicale 2022/2023 con un recital jazz composto da Claudio Borroni e Bruno Lavizzari che eseguiranno i migliori brani della musica jazz internazionale. Informazioni al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

Domenica 16 ottobre

SARONNO – Dalle 8.30 alle 15, in piazza del Mercato, la Proloco propone il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni dettagliate al sito www.prolocosaronno.it.

MONZA – MilanoGuida propone una visita per bambini (8-12 anni) nell’immenso e suggestivo giardino di villa Reale a Monza per vivere la Natura e per scoprirne la biodiversità. Informazioni dettagliate al sito internet www.milanoguida.com.

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 9, nelle location delle vie Dante, Adua e corso della Vittoria, la proloco e il comune organizzano la 6° edizione di “Agrifest – Ripartiamo insieme” con intrattenimento e laboratori per bambini, esposizione di trattori, esibizioni di agility dog, musica e proposte gastronomiche. Informazioni al sito internet www.comune.caronnopertusella.va.it.

CISLAGO – Nella centrale piazza Enrico Toti, torna la tradizionale “Festa d’autunno” organizzata dalla proloco con il patrocinio del comune. Per tutta la giornata, stand gastronomici ed esposizione di articoli artigianali, quadri, libri e prodotti stagionali, animazione e giochi della tradizione in legno. Da segnalare l’esibizione del gruppo “Sbandieratori Legnano alle 11, informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

RHO – Cerimonia in ricordo di Sante Zennaro, medaglia d’oro al valor civile organizzata dall’amministrazione comunale. Ore 10.15 preghiera e deposizione della corona sulla tomba di Zennaro al cimitero di corso Europa, successiva santa messa nella chiesa di san Maurizio nella frazione di Terrazzano. Informazioni al sito internet www.comune.rho.it.

SARONNO – Dalle 14.30 alle 18, nella location del “Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese” di via don Griffanti 6, torna la manifestazione “Impara l’arte del nonno 2022”: i nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei mestieri. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

CESANO MADERNO – Dalle 15 alle 19, nell’area pedonale di via Cozzi e in occasione dei vent’anni del “Mercato europeo di Cesano”, esibizioni e spettacoli con artisti di strada. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

SARONNO – Alle 16.30, nell’antica chiesa di san Francesco, concerto con “L’Ensemble Vanvitelli”. Informazioni al sito internet www.giuliomercati.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Nella location della “Versailles” della provincia di Milano, conclusione dell’esposizione “On The Edge of Time” dell’artista svizzera di origine anglo-cinese Angela Lyn. Una mostra monografica, organizzata con “Fondazione Augusto Rancilio”. Informazioni dettagliate al sito internet www.villaarconati-far.it.



Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare? Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.