SARONNO – Dopo la morte di un senza tetto che si era introdotto abusivamente nell’area dismessa ed un episodio di violenza sessuale avvenuto fra i vecchi capannomi, il sindaco Augusto Airoldi il mese scorso aveva emesso una ordinanza per la messa in sicurezza e perchè si intervenisse per evitare nuove intrusioni all’ex Cantoni. Più facile a dirsi che a farsi, evidentemente, si tratta di un’area di grandissime dimensioni, la rete da cantiere – che era stata in parte anche danneggiata dal maltempo – è stata ripristinata. Ma riuscire a tenere fuori chi ci va a dormire la notte, è un altro discorso: chi abita in zona continua a vedere le “ombre” che si spostano attorno all’ex Cantoni e la recinzione stessa è già stata in parte manomessa, tanto che ci potrebbe entrare chiunque e senza particolare fatica.

La recinzione è stata anche nel “mirino” degli anarchici, le scorse notti. Non è stata rotta ma imbrattata con scritte con la vernice spray.

All’ex Cantoni, che si sviluppa fra piazza Saragat, via Don Marzorati e via Miola, sono in corso le demolizione dei vecchi stabili aziendali, che lasceranno il posto a condomini residenziali, aree commerciali e ad un parco.

(foto: la recinzione dell’ex Cantoni come si presentava l’altro giorno nei pressi dell’incrocio con via Miola)

14102022