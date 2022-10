x x

SARONNO – L’altra notte qualcuno ha preso di mira la farmacia di via Stappani: ha rotto il vetro della porta ed è entrato a rubare ma si è anche ferito; in giro è stato trovato del sangue.

“Spiegare con precisione l’accaduto e chi fosse coinvolto è essenziale così come, ormai, le dimissioni dell’assessore in questione che finora è stato silente non ritenendo la città e i cittadini degni di un chiarimento”; lo chiede il Centrodestra cittadino in merito all’incarico retribuito affidato alla moglie dell’assessore al Bilancio.

L’Amministrazione comunale rivolge un appello “in particolare alle persone anziane ma anche a persone più giovani che possano farsi da tramite verso genitori, nonni, zii o vicini di casa e metterli in guardia dal rischio di incappare nelle sgradite visite di delinquenti che sono tornati a frequentare le nostre zone prendendo di mira le persone più fragili”.

Partendo dal testo della delibera regionale Andrea Mazzucotelli, portavoce del comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, replica alla nota dei consigliere regionali Andrea Monti ed Emanuele Monti che ieri hanno smentito l’eliminazione della corsa Saronno-Milano Centrale nel 2024 e rimarcato l’impegno di Regione Lombardia per il collegamento.

