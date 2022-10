x x

SARONNO – Sarà Tommaso Valarani il relatore dell’incontro di introduzione all’ebraismo per l’associazione L’isola che non c’è.

Il tema della serata, che si terrà nella sede di via Biffi 5 alle 21, sarà rivolto a Israele e alla cultura tramandata dai popoli appartenenti alla diaspora aschkenazita.

Non è la prima relazione che Tommaso Valarani tiene sul tema ebraismo: lo scorso maggio ha tenuto un incontro in cui si è trattato il tema della diaspora sefardita, scegliendo di dare un taglio storico nel suo primo incontro di introduzione all’ebraismo. Questo secondo incontro, invece, presenterà il tema dal punto di vista culturale, introducendo il tema degli incontri Focus di quest’anno, dedicati alla letteratura ebraica contemporanea.

Il primo dei romanzi oggetto di discussione degli incontri Focus dell’associazione Isola che non c’è, previsto per venerdì 21 ottobre, è “L’uomo di Kiev” di Bernard Malamud, a cura di Ferdinando Cortese.



