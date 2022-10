x x

Setacciati 8 ettari di bosco

COMASCO / TRADATE – La Compagnia carabinieri di Cantù nel corso degli ultimi giorni ha proseguito con un attento pattugliamento delle aree boschive usate come luogo di spaccio, impiegando pattuglie a piedi nei boschi e controlli nelle zone di arrivo e partenza dei consumatori, con l’ausilio di un elicottero del “2 Nec” di Orio al Serio (Bergamo). In particolare, nei giorni di martedì e mercoledì l’attività è stata coordinata dall’elicottero dal capitano Christian Tapparo, comandante della Compagnia e a terra dal luogotenente Renato Marcone della stazione carabinieri di Appiano Gentile. Per i controlli sono state impiegate pattuglie composte da quattro militari e sono state interessate le zone di spaccio comprese nel territorio delle stazioni Carabinieri di Appiano Gentile e Lurate Caccivio.

Le pattuglie della stazione carabinieri di Appiano Gentile si sono concentrate nella zona di Pian Bosco compreso nel Parco della Pineta, dove sono stati controllati circa 8 ettari di terreno boscoso, geolocalizzando e smantellando una decina i bivacchi, di varie dimensioni. Lo scopo dei controlli nei boschi è quello di smantellare le “infrastrutture” usate per lo spaccio, mentre il personale in servizio sulle principali vie di comunicazione e presso le stazioni ferroviarie, ha il compito di identificare potenziali clienti e spacciatori, in modo da creare una “mappa dello spaccio” e dare un volto a clienti e fornitori di stupefacenti, ricorrendo anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, con programmi informatici all’avanguardia che permettono l’identificazione dei volti partendo dalle fotografie.

I controlli andranno avanti in modo sistematico e continuo, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese, con attività preventive, repressive e investigative.

(foto: uno dei bivacchi smantellato e l’elicottero usato per i controlli dall’alto)

14102022