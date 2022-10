x x

UBOLDO – Nell’ambito del progetto RiEsCo, dal 18 ottobre ci sarà Sound Social Club – Jam session, per giovani dai 15 ai 34 anni, uno spazio gratuito di libera espressione e condivisione artistica e musicale, per giovani musicisti e musicanti di qualsiasi estrazione ed esperienza.

Si partirà con il laboratorio in cui sarà possibile dare sfogo alla creatività, attraverso la ricerca delle sonorità e la commistione di generi e strumenti musicali differenti.

Un primo lavoro sarà fatto sullo strumento musicale e sull’espressione artistica riguardante l’improvvisazione, Paolo Censi, direttore artistico, musicista professionista e coordinatore di questo laboratorio, sarà quindi alla guida del gruppo per raccogliere spunti personali proposti da ciascuno, poiché l’attività sarà su misura dei musicisti che vorranno mettersi in gioco, per questo motivo non sarà richiesto alcun particolare requisito.

Il secondo lavoro prevedrà la creazione di un momento di dialogo a tema musicale: dall’approfondimento delle annotazioni creatosi durante il laboratorio alla proposta di ascolto e di analisi di un album o di un genere musicale da condividere con gli altri, sarà quindi possibile portare in tal senso una presentazione per costituire uno scambio continuo e stimolante.

L’appuntamento per suonare sarà martedì dalle 21 alle 23, mentre l’appuntamento da dedicare al dialogo sarà il lunedì, sempre dalle 21 alle 23; la cadenza delle due attività, con possibili modifiche sulla base delle adesioni e dell’organizzazione in itinere, sarà bisettimanale e alternata: una settimana si suona e la successiva si dialoga, e così via; nonostante ciò, si partirà dalla jam session vera e propria, poiché essa costituisce l’attività principale del progetto, a partire da martedì 18 ottobre.

Il syllabus degli incontri e le varie informazioni di organizzazione degli eventi interni verranno comunicati tramite la creazione di un canale Telegram durante l’attività, ricordando che la presenza di ognuno permetterà di stabilire a mano a mano gli argomenti che suscitino maggiore interesse.

Come preannunciato, il laboratorio sarà tenuto da Paolo Censi, Pianista, compositore ed insegnante, laureato in Pianoforte Jazz al Conservatorio “G.Verdi” di Como. È pianista ed arrangiatore in diverse formazioni Jazz e Folk, partecipa a Festival e grosse rassegne in tutta Europa. Scrive e arrangia per teatro e per alcune trasmissioni televisive. Da diversi anni si occupa dello studio e sviluppo della didattica musicale proponendo progetti di natura sociale e culturale.

