SARONNO – Sabato 15 ottobre la città di Saronno ospiterà per l’intera giornata la terza edizione del Summit di Psicologia 2022, evento culturale organizzato dal centro di psicologia InTerapia, in collaborazione con il centro di psicoterapia integrata La Crisalide e con l’Istituto di psicosomatica integrata, il tutto patrocinato dal Comune di Saronno.

Il summit, che si terrà nell’aula magna dell’istituto Aldo Moro (viale Santuario 13, Saronno), si propone di promuovere una maggiore sensibilità nei confronti di tematiche di carattere psicologico, favorendo la consapevolezza dei cittadini sul benessere emotivo e sugli strumenti per perseguirlo all’interno della propria esistenza.

Durante la giornata di sabato verranno affrontati numerosi argomenti, incentrati sui differenti modi di relazionarsi attraverso la tecnologia, che verranno illustrati da diversi professionisti (come psicologi, psicoterapeuti e psichiatri). Il programma mattutino avrà inizio alle 9 con l’apertura e la presentazione del summit, per poi proseguire fino alle 12.15, momento in cui verrà data l’occasione ai partecipanti di confrontarsi in una “tavola rotonda”. Gli incontri del pomeriggio riprenderanno alle 14.30 e si concluderanno alle 17.30, con una seconda tavola rotonda.

L’intera giornata sarà moderata dalla dottoressa Paola Marinoni, responsabile della sede di Saronno del centro InTerapia.

L’evento, che ha come scopo quello di promuovere la cultura della psicologia all’interno della città, è interamente gratuito e aperto a tutta la comunità.

Per consultare il programma dettagliato della giornata e per iscriversi al progetto, visitare il seguente sito web: www.summitpsicologia.it. Per maggiori informazioni contattare il numero 3755681922 oppure l’email [email protected]

(foto d’archivio)

