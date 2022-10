x x

GERENZANO – Tamponamento lungo l’ex statale Varesina: è successo oggi alle 14 nel tratto gerenzanese che prende il nome di via Clerici, nella zona limitrofa all’incrocio con via Berra. Dopo le scontro fra due automobili, due donne hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di una 49enne e di una 56enne. Sul posto, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese. Le automobiliste sono state medicate direttamente sull’autolettiga per le lievi contusioni riportate, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro, al fine di chiarire la dinamica e definire le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

