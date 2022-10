x x

CARONNO PERTUSELLA – L’Asd pattinaggio di Caronno Pertusella organizza un corso di pattinaggio in linea per adulti. Il corso è iniziato con il mese di ottobre, e si protrarrà fino al mese di maggio, le lezioni si tengono e terranno per tutta la durata del corso alla palestra della scuola Ignoto Milite in Corso della Vittoria 531 a Caronno Pertusella, tutti i giovedì dalle 19 alle 20.

La prima lezione sarà gratuita, e sarà possibile anche il servizio di noleggio pattini (con prenotazione), sarà obbligatorio per tutta la durata della lezione indossare il casco; è altresì richiesto il certificato medico per attività non agonistica.

Per ulteriori informazioni: contattare Lorenzo: 3472687432 o Elisa: 3485556502.

