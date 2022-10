Basket C Gold, osso duro stasera per l’Az Robur Saronno

SARONNO – Appuntamento stasera all 21, al Pala Farè di Lissone, per la partita tra Az Robur Basket Saronno e Apl Lissone. “Siamo alla quarta giornata della Serie C Gold 2022-2023 e incontriamo una delle squadre più competitive del campionato per una sfida storica di queste latitudini” ricordano i dirigenti roburini.

Un Saronno che ha iniziato la stagione sicuramente nel modo migliore, con un filotto di vittorie che i biancazzurri vorrebbero allungare anche nell’occasione odierna, in questa trasferta brianzola.

(foto Robur Saronno: la formazione saronnese in un precedente match di questa nuova stagione in serie C Gold, che è iniziata nel modo migliore per i colori roburini)

