CARONNO PERTUSELLA – La ProLoco, con il patrocinio del comune di Caronno Pertusella, e in collaborazione con “L’isola del riuso”, organizzano la sesta edizione dell’Agrifesta, la manifestazione dedicata ai più piccoli che avrà il via domani mattina alle 9.

Il menù della sagra prevedrà: intrattenimento e laboratori per i bambini, esposizione di trattori, esibizioni di agility dog, musica e cucina. Ci saranno anche bancarelle allestite dalle aziende agricole locali con prodotti a km 0.

La manifestazione si svolgerà tra via Dante, via Adua e Corso della Vittoria.

(Foto d’archivio)

