SARONNO – “Il via Roma Street Party del 16 ottobre è pensato per dare una prospettiva diversa all’idea che abbiamo della strada. È un pomeriggio per sovvertire la visone per cui si tratti di uno spazio riservato solo al traffico veicolare, portando invece nella strada attività sociali che la facciano vivere in maniera diversa per qualche ora”

E’ l’appuntamento in programma domani in via Roma dall’intersezione con via Guaragna a quella con via Manzoni.

“Si potrà giocare, andare in bici, sedersi a dei tavoli a chiacchierare, ci sarà un po’ di musica. Un po’ come accadeva nelle strade di una volta, che erano il primo motore sociale della città, e che oggi – seppur in condizioni molto diverse – sarebbe auspicabile tornassero a essere, nei quartieri residenziali, per aiutare a ricucire quel tessuto relazionale che si è molto sfilacciato negli ultimi decenni e che iniziative come queste mirano a ricostruire.

Questo il programma delle attività:

Scacchi 14:30-18

Gimkana bici per bambini 14:30-17:30

L’Alveare 14:30-18:30

Giochi e disegni dei bambini 14:30-17:30

Marching Brass Band 16:30-18:30

Degustazioni vini e altre 14:30-18:30

Pattinaggio a rotelle 14:30-16

