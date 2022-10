x x

SARONNO – È fissato per la giornata di domani l’appuntamento con “impara l’arte dal nonno”, l’iniziativa del Museo delle industrie e del lavoro saronnese in collaborazione con il Comune di Saronno, Avis e le acacie di Lattuada.

Dalle 14.30 alle 18 tutti i bambini potranno sperimentare le arti e i mestieri del passato attraverso laboratori istruttivi che lasciano sempre affascinati i più piccoli, come le precedenti edizioni di questa iniziativa hanno più volte dimostrato.

Confermata la presenza del laboratorio della pasta fatta in casa e del pane, immancabili ospiti dell’evento in via don Griffanti 6. Anche il nonno falegname, che mostrerà ai bambini l’intaglio del legno, farà la sua presenza all’interno degli spazi del MIls, così come il laboratorio per la coltivazione dell’orto. Negli anni passati non sono mancati il laboratorio della bella scrittura, il traforo, il decoupage, il bucato a mano, l’apparecchiatura della tavola, i giochi di carte, gli origami e l’antica stampa.

L’ingresso costa 5 euro per ogni bambino, mentre è gratuito per tutti gli adulti che accompagnano.

