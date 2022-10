x x

ORIGGIO/UBOLDO- si terrà domenica 16 ottobre la quinta giornata nazionale del veicolo d’epoca, occasione organizzata da Ariel Motoclub in collaborazione con Motoclub Saronno, Motoclub Origgio e Amici Rosso Alfa.

La bellezza dei veicoli storici italiani e non, verrà esposta, a partire dalle 10, con il posizionamento dei mezzi in Corte Fabbrica e Via Repubblica a Origgio. In seguito, alle 11.30, è stata prevista una sfilata per le vie cittadine con meta il comune di Uboldo scortati dalla Polizia Locale, per poi rientrare alle 12.30 dove un rinfresco attenderà partecipanti e pubblico. L’evento si concluderà all’incirca alle ore 18.

(Foto d’archivio)

