GERENZANO – Partita che entra nel vivo nel secondo tempo dopo 45 minuti di completo equilibrio con la Gerenzanese che va in doppio vantaggio in soli due minuti con la doppietta di Geron. Dopo il 2-0 dei padroni di casa, al 67′ la partita viene sospesa per 30 minuti per un brutto infortunio di uno dei giocatori proprio della squadra di casa.

Appena il gioco riprende i padroni di casa rifilano il terzo goal con Rimoldi ad una Cogliatese che sembra non riuscire a difendere l’offensiva gerenzanese. Ospiti che riescono a trovare il goal solo al 35’ del secondo tempo con la spizzata di testa di Beretta sul cross di Rose.

Rete che però non varia il risultato finale che finisce 3-1 per la Gerenzanese che, con la grande prestazione odierna, si avvicina al terzo posto occupato in questo momento dalla Nuova Abbiate. Cogliatese che invece trova la quinta sconfitta di questa stagione in campionato dopo la striscia di due vittorie consecutive.

Aldo Falgares

ASD GERENZANESE – ASD COGLIATESE 3-1

Asd COGLIATESE: Salvadore, Pastore, Rose, Balestrini, Saleri, Chiari, Quici, Ferrario Ro(10′ st Borghi), Beretta, Pascale(11′ st Cimnaghi), Cattaneo(13′ st Avella). A disposizione: Borgonovo, Basilico, Marcolongo, Manno, Ventrella, Zappa. All: Celano.

Asd Gerenzanese: Zucchella, Gambino, Sponsale(6′ st Daga), Saramin(33′ st Grassi), Franchi, Ranieri, Rimoldi(17′ st Badji), Gorgoglione, Spitaleri(21′ st Di Lio), Ciuciu, Geron(30′ st Vergani). A disposizione: Girola, Boeri, Zaffaroni, Cattaneo. All: Amato.

Marcatori: Geron (g) 15′ st, Geron (g) 17′ st, Rimoldi (g) 23′ st, Beretta (c) 35′ st.