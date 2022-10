Calcio 3′ cat: Amor e Airoldi Origgio a segno. Anticipo felice per il Dal Pozzo

Calcio 3′ cat: Amor e Airoldi Origgio a segno. Anticipo felice per...

SARONNO – Nel girone A della Terza categoria varesina, alla 5′ giornata, largo successo casalingo dell’Amor sportiva sul Sumirago: 3-0;: mentre Beata Giuliana-Airoldi Origgio 0-1. In classifica guida l’Arnate con 15 punti, seguono Amor e Union Oratori Castellanza con 12 punti, l’Airoldi Origgio ne ha 7.

Nel girone legnanese di Terza, sempre alla quinta giornata, Dal Pozzo ha anticipato a sabato e vinto la gara casalinga con la Legnanese e rimane al comando solitario della classifica. E’ stata anche l’occasione per celebrare il decennale della tifoseria gialloverde, con una festa al centro sportivo di Limbiate, dove il Dal Pozzo gioca in casa, con musica e grigliata.

