x x

LURAGO D’ERBA- Nella 7’giornata del campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto, dopo l’inaspettata débacle casalinga della scorsa giornata, torna alla vittoria e lo fa in grande stile vincendo per 1 a 7 sull’Unione Sportiva Olympic.



Il match, come il risultato mostra, si è giocato a senso unico con il Misinto, che in cerca di rivalsa dopo la sconfitta contro l’Aurora Desio, spinge dal primo minuto al novantesimo quasi senza commettere errori, giocando una partita perfetta. A trovare la gioia del gol sono Scattolin, Baldassarre, Guerreschi e le doppiette personali di Cederle e Bettin. Grazie a questa vittoria il Misinto sfrutta la caduta casalinga dell’Aurora Desio in favore della Brioschese e torna al comando solitario del campionato a +2 sulle inseguitrici.



Unione Sportiva Olympic-Calcio Misinto 1971 1-7

UNIONE SPORTIVA OLYMPIC: Pizzi, Belcastro (19′ s.t. Rossini), Zecchini, Burgio, Cattaneo, Nespoli, El Hamraoui, Pustorino, Marinelli (25′ s.t. Vailati), Di Lorenzo (11′ s.t. Diagne), Battigaglia. A disp: Barbieri, Ricciardi, Burgio.

ALL. Catalano.

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Anzani (19′ s.t. Baldassarre), Mazzeo, Rossin (27′ s.t. Pietricola), Belotti, Peverelli, Cederle (34′ s.t. Guerreschi), Graziano, Zingale (23′ s.t. Veronese), Romeo, Scattolin. A disp: Bulzi, Schembri, Grassi, Catini.

ALL. Parente