SARONNO – Il ritorno allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dopo tanto tempo, si è giocato l’inizio di stagione sempre “fuori” perchè il campo era troppo malconcio, ha portato grande entusiasmo in città e tanta gente, oltre 350 persone, sugli spalti per Fbc Saronno-Ispra 1-0, per la 7′ giornata di Promozione.

Incontro nel quale per i biancocelesti c’è stato da lottare, contro la matricola del girone, un Ispra che sta facendo benissimo. Tante le occasioni da una parte e dall’altra: come al 12′ è Oldrini che salva sulla linea su incornata di Bello. O come al 25′ quando Marzeglia da distanza ravvicinata non è riuscito a insaccare, o quando al 28′ Romeo è stato steso in area ospite ma per l’arbitro non era rigore. Nel secondo tempo il tiro di poco alto di Maugeri in apertura, la mischia con tiro sulle gambe di un difendore di Marzeglia, il palo su azione dslla sinistra di Romeo al 29′. Ma anche l’occasionissima per l’Ispra al 38′ quando Zecchini ha tirato sul palo di sinistra, la palla ha attraversato lo specchio della porta, è finita sull’altro palo ed è uscita. Il gol-partita al 42′, un rasoterra di Romeo dalla grande distanza mentre a tempo scaduto parata di pugni di Buono sulla conclusione di Oldrini per gli ospiti.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro della domenica pomeriggio.

Il tabellino

Fbc Saronno-Ispra 1-0

FBC SARONNO: Buono, Zanotti, Bello, Torriani, Pelucchi (30’ st Confalonieri), Scampini (34’ st De Marco), Romeo, Di Noto, Gheller, Marzeglia (42’ st Vanzulli), Maugeri. A disposizione Rivaldo, Iaconis, Pecis, Gioia, Lanzillotta, Brighenti. All. Tricarico.

ISPRA: Ferrario, Dardha, Suanno, Zechini, Senaj (17’ st Colombo), Modde (31’ st Cannazza), Brovelli, Oldrini, Piccato, Bortoli (10’ st Schiavoni), Verde (28’ st Barone). A disposizione Bressan, Giuliani, Furiga, Zambotti. All. Iori.

Arbitro: Mattavelli di Lecco (Bergamaschi di Bergamo e Rignanese di Legnano).

Marcatore: 42’ st Romeo (S).

Le interviste

Risultati e classifica

7′ giornata: Cas Amici dello sport-Esperia Lomazzo 2-1, Base 96 Seveso-Aurora Cmc Uboldese 3-1, Besnatese-Valle Olona 4-1, Fbc Saronno-Ispra 1-0, Lentatese-Morazzone 0-0, Mariano-Accademia Inveruno 1-0, Universal Solaro-Solese 2-1, Meda-Baranzatese 0-1. Classifica: Base 96 Seveso 18 punti, Universal Solaro 17, Fbc Saronno e Meda 15, Baranzatese 13, Ispra calcio 12, Besnatese e Lentatese 11, Esperia Lomazzo e Valle Olona 10, Mariano 8, Accademia Inveruno, Cas Amici dello sport e Solese 6, Aurora Cmc Uboldese 3, Morazzone 1.

(foto Fabio Mitrano: alcune fasi del match)

16102022