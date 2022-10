x x

SEVESO – Fumata nera per l’Aurora Cmc Uboldese oggi pomeriggio, 7′ giornata di Promozione, battuta in trasferta dal Base 96 Seveso. Avanti i locali al 15′ con Marinoni, ma prima del riposo pareggiano gli ospiti con Yessoufou al 41′. Nella ripresa al 6′ va a segno De Petri ed al 33′ di nuovo Marinoni fissando il risultato sul 3-1 per i locali.

Base 96 Seveso-Aurora Cmc Uboldese 3-1

BASE 96 SEVESO: Tomasello, Villa, De Petri, Gjonaj (40′ st Carlone), Cappanera, Arienti, Staffoni (32′ st Riboldi), Siviero, Marinoni, Rossi (25′ st Carraro), Cazzaniga. A disposizione Porro, Gobbo, Grassi, Ferè, Buran, Avino. All. Varaldi.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Lelli Lu., Bartucci, Yessoufou (41′ st Besati), Banfi (36′ st Fiore), Lelli Lo., Alberti (22′ st Dell’Aera), Maiorano, Guarda, Passalacqua (36′ st Fontana), Niesi (26′ st Montani). A disposizione Margariti, Rossi, Belli, Fagotti. All. Maestroni.

Arbitro: Khayam di Bergamo (Colombo di Seveso e Croci di Cerro Maggiore).

(foto archivio: Yessoufou dell’Uboldese in azione di gioco)

