SARONNO – Risistemato il campo dello stadio di via Biffi, il Fbc Saronno alla 7′ giornata del campionato di Promozione oggi debutta in casa, inizio alle 15.30 contro la matricola terribile del girone, l’Ispra. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro.

Fbc Saronno-Ispra sarà arbitrata da Diego Mattavelli di Lecco con assistenti Riccardo Bergamaschi di Bergamo e Mattia Rignanese di Legnano. Nel Saronno, reduce dall’inatteso passo falso di giovedì sera con l’estromissione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta 2-0 a Lazzate contro il Mariano, c’è sicuramente grande voglia di rivalsa. A disposizione dell’allenatore Danilo Tricarico l’intera rosa. L’Ispra è partita benissimo ed in classifica ha gli stessi punti del Saronno ed è dunque al quarto posto. Miglior marcatore Oldrini con 6 reti.

Le altre gare delle squadre locali

Si gioca Amici dello sport-Esperia Lomazzo con arbitro Alessio Boni di Milano, assistenti Simone Bonfanti di Milano e Marco Pedrinazzi di Legnano; Base 96 Seveso-Aurora Uboldese con arbitro Amin Khayman di Bergamo (non sono previsti assistenti); e Universal Solaro-Solese con arbitro Dario Semeraro di Monza (senza assistenti).

Classifica

Classifica: Meda e Base 96 Seveso 15 punti, Universal Solaro 14, Ispra e Fbc Saronno 12, Valle Olona, Esperia Lomazzo, Lentatese e Baranzatese 10, Besnatese 8, Solese e Accademia Inveruno 6, Mariano 5, Amici dello sport e Aurora Cmc Uboldese 3, Morazzone 0.

16102022