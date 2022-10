x x

SARONNO – “Si è dovuto soffrire”: così esordisce Danilo Tricarico nel commentare la vittoria del Saronno 1-0 contro l’Ispra, questo pomeriggio allo stadio saronnese per la 7′ giornata del campionato di Promozione. “Le aspettative sono alte” ma “dobbiamo essere equilibrati” ha rimarcato il tecnico. “Bisogna analizzare la prestazione a prescindere dal risultato. La partita contro la Solese è stata l’unica veramente sbagliata e nelle altre il Saronno ha sempre costruito più degli avversari. Bisogna lavorare con pazienza e equilibrio tenendo conto che le aspettative sulla squadra sono molto alte” ha proseguito il mister. Riferimento finale per il prezioso rientro di Manuel Di Noto, “che deve ancora recuperare il top della condizione”.

Fbc Saronno-Ispra 1-0

FBC SARONNO: Buono, Zanotti, Bello, Torriani, Pelucchi (30’ st Confalonieri), Scampini (34’ st De Marco), Romeo, Di Noto, Gheller, Marzeglia (42’ st Vanzulli), Maugeri. A disposizione Rivaldo, Iaconis, Pecis, Gioia, Lanzillotta, Brighenti. All. Tricarico.

ISPRA: Ferrario, Dardha, Suanno, Zechini, Senaj (17’ st Colombo), Modde (31’ st Cannazza), Brovelli, Oldrini, Piccato, Bortoli (10’ st Schiavoni), Verde (28’ st Barone). A disposizione Bressan, Giuliani, Furiga, Zambotti. All. Iori.

Arbitro: Mattavelli di Lecco (Bergamaschi di Bergamo e Rignanese di Legnano).

Marcatore: 42’ st Romeo (S).

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro della domenica pomeriggio. E l’intervista all’allenatore dell’Ispra, Stefano Iori.

