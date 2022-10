x x

SOLARO – Prosegue la serie positiva dell’Universal Solaro, vincente anche in questa settima giornata di Promozione. I gol contro la Solese nella ripresa: al 4′ passano gli ospiti con Bajoni ma al 21′ riporta la situazione in parità Giglio su calcio di rigore. Decisiva la zampata di Magro nel finale.

Universal Solaro-Solese 2-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Scotti, Greco, Panariello, Romanò, Somaini (7′ st De Carlo), D’Elia (7′ st Bottan), Giglio (45′ st Rotiroti), Franco (17′ st Magro), Fabozzi (13′ st Miculi). A disposizione Cuzzolin, Acciaiuoli, Parisi, Favale. All. Broccanello.

SOLESE: De Cesare, Trionfo, Cozzi, Bezzi, Bajoni, Serpieri (17′ st Truzzi), Bollini (11′ st Altamura), Rana (44′ st Malvaso), Villani, Perotti (20′ st Feola), Castiglioni (28′ st Montanaro). A disposizione Uku, Russo, Dervishay. All. Ferretti.

Arbitro: Semeraro di Monza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

16102022