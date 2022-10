x x

CARONNO PERTUSELLA – Prima vittoria in campionato per la Caronnese, che supera il Desenzano 2-0. Un successo griffato Gini e Austoni, in gol nel primo tempo, che permette ai rossoblù di Simone Moretti di superare il Sona in classifica e restare viva pur in coda alla classifica.

Avvio di gara con gli ospiti che provano a fare la partita, prima con un tiro di Maione murato dalla difesa della Caronnese, poi con un colpo di testa di Alborghetti su azione di corner, ma il centrale manda alto. La Caronnese però cresce con il passare dei minuti e al minuto 20 passa in vantaggio: corner di Vingiano, palla che resta viva nel cuore dell’area di rigore, il più lesto di tutti è Gini che gira in porta il pallone che sblocca la partita. Il gol dà vigore alla Caronnese, che dopo 7 minuti raddoppia: Vingiano verticalizza un ottimo pallone per Austoni che, solo davanti a Malaguti, non sbaglia. Raddoppio e Desenzano frastornato, i bresciani si rivedono con un’altra girata di Alborghetti, murata, ma sbagliano molto in fase di impostazione e la Caronnese lascia lì un paio di ripartenze importanti.

Nella ripresa i bresciani provano a riaprire il match, prima con un tiro di Pinardi da fuori area, poi con la punizione a due in area di Bardelloni (retropassaggio da metà campo di Gaeta, raccolto con le mani da Paloschi), ma in entrambi i casi la mira è sballata. A metà frazione occasionissima per Duguet, sul tiro al volo dell’esterno rossoblù è provvidenziale l’intervento in chiusura di Mandelli sulla linea. Dall’altra parte tiro a giro di Bianchetti, fuori di un nulla. Tacchinardi cambia tutto, Moretti dà fiducia ai suoi ragazzi praticamente fino alla fine e nel forcing finale la difesa regge, con Austoni che manca la chiosa finale in contropiede. Ma va bene anche così, per la Caronnese alla fine è la prima festa.

CARONNESE-DESENZANO 2-0

CARONNESE (4-4-2): Paloschi; Pandini, Alushaj, Galletti, Curci; Gini (42’ st Dragone), Vingiano, Achenza, Duguet; Austoni (38’ st Agello), Gaeta (29’ st Vai). A disp.: Angelina, Dipalma, Cattaneo, Cosentino, Pierri, Tunesi. All.: Moretti.

DESENZANO (4-2-3-1): Malaguti; De Palma (28’ st Fenotti), Alborghetti, A. Esposito, Messali (29’ st Varoli); Pinardi, Campagna (11’ st Tanghetti); Goglino, Franzoni (22’ st Mandelli), Bardelloni; Maione (17’ st Bianchetti). A disp.: Frattini, Bassini, C. Esposito, Quaini. All.: Tacchinardi.

ARBITRO: Frazza di Schio.

MARCATORI: 20’ Gini, 27’ Austoni.

NOTE: giornata soleggiata e calda, terreno sintetico in ottime condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Franzoni, Paloschi. Angoli 3-11. Recupero 1’, 5’.