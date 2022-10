x x

SARONNO – Festa del calcio biancoceleste oggi allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi: per il ritorno a casa del Fbc Saronno, che sinora ha giocato tutte le gare casalinghe di questa stagione in “esilio” per l’impraticabilità del campo di gioco troppo malconcio, il presidente Francesco Paolo Gravina ha voluto orgnaizzare una giornata speciale. Che inizia alle 13.45 con la partita amichevole categoria Esordienti 2010 fra Saronno e Monza:

A seguire, dalle 15.30, l’incontro del campionato di Promozione, Fbc Saronno-Ispra. A disposizione dei presenti anche tante bandierine biancocelesti per “colorare” la tribuna in questa domenica davvero speciale.

(foto: lo stadio comunale di via Biffi è pronto a tornare ad accogliere le partite del Fbc Saronno)

