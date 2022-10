x x

SARONNO – Non c’erano il sindaco Augusto Airoldi, presente invece nella limitrofa via Roma per il “party stradale”, e non c’era l’assessore comunale allo Sport, Gabriele Musarò, ma tutti gli altri “vip” della politica locale, e provinciale, allo stadio Colombo Gianetti per la prima del Fbc Saronno contro l’Ispra c’erano eccome. Si tornava a giocare in via Biffi dopo molto tempo, dopo il rifacimento del malconcio campo. Per tutti una occasione di conoscere personalmente il nuovo presidente del Fbc Saronno, Francesco Paolo Gravina, che si è posto traguardi importanti per il club calcistico saronnese.

Pomeriggio con tanti volti noti in città

In tribuna tantissimi i volti noti, domenica pomeriggio: dal consigliere regionale Pd Samuele Astuti, al capogruppo consigliare del Pd cittadino, Francesco Licata, grande appassionato di calcio; ed il consigliere comunale Pd Mauro Rotondi. Presente anche Mattia Cattaneo, capogruppo della lista Saronno civica ed il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gianpietro Guaglianone. Oltre ai consiglieri comunali della civica Obiettivo Saronno, dal capogruppo Luca Amadio a Lorenzo Puzziferri ex presidente della commissione comunale Sport con la leader della civica ed ex assessore Novella Ciceroni.

Hanno portato bene: il Saronno ha vinto 1-0 e resta nelle zone alte della classifica del campionato di Promozione.

(foto: Luca Amadio con Novella Ciceroni e Lorenzo Puzziferri)

