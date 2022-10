x x

SARONNO – “Puliremo le aree circostanti alla zona del ritrovo per testimoniare concretamente che il rispetto per le nostre città è un dovere e noi ci mettiamo in gioco in prima persona, non solo con le parole ma con i fatti!”.

Così gli attivisti di Ambiente Saronno, circolo cittadino di Legambiente, annunciano l’appuntamento di oggi pomeriggio, domenica 16 ottobre, nella città degli amaretti. Le iniziative di “Puliamo il mondo” non sono una novità per i saronnesi che spesso partecipano alle proposte che prevedono anche iniziative ad hoc per le scuole.

E’ la prima volta però che il gruppo scegliere la zona di via Cristoforo Colombo (davanti all’ingresso del centro sportivo Ugo Ronchi) dove è previsto il ritrovo degli attivisti per le 15 di oggi pomeriggio domenica 16 ottobre. Non mancheranno le pettorini gialle, guanti, sacchi per pulire e l’impegno per fare qualcosa per la città.

(foto archivio)

