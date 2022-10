x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 15, per la 7′ giornata: la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi affronta in casa la Varesina con arbitro Mattia Rodighiero di Vicenza, assistenti Mateo Sadikaj di Mestre ed Andrea Forzan di Castelfranco Veneto; e Caronnese-Desenzano con arbitro Anna Frazza di Schio, assistenti Tommaso Ercolani di Milano e Domenico Damato di Milano.

Nelle categorie minori si gioca alle 15.30. In Eccellenza, 7′ giornata, c’è Ardor Lazzate-Solbiatese con arbitro Francesco Gabbio di Crema, assistenti Enrico Rivetti di Brescia e Dario Conti di Brescia.

In Promozione, 7′ giornata, si gioca Amici dello sport-Esperia Lomazzo con arbitro Alessio Boni di Milano, assistenti Simone Bonfanti di Milano e Marco Pedrinazzi di Legnano; Base 96 Seveso-Aurora Uboldese con arbitro Amin Khayman di Bergamo (non sono previsti assistenti); Fbc Saronno-Ispra con arbitro Diego Mattavelli di Lecco e assistenti Riccardo Bergamaschi di Bergamo e Mattia Rignanese di Legnano; Universal Solaro-Solese con arbitro Dario Semeraro di Monza (senza assistenti).

In Prima categoria, 7′ giornata, nel girone A Fc Tradate-Arsaghese con arbitro Alessandro Michele Curiello di Milano, Gallarate-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Edoardo Barbaro di Abbiategrasso, Lonate Ceppino-Sommese con arbitro Roberto Fregola di Gallarate, e Olimpia-Salus Turate con arbitro Marco Palladino di Legnano; nel girone B Db Cesano Maderno-Rovellasca 1910 con arbitro Michele Dumitroae di Gallarate, Faloppiese Ronago-Asd Ceriano con arbitro Sebastiamo Marchetto di Gallarate e Sc United-Monnet Xenia con arbitro Tommaso Leni di Lodi.

In Seconda categoria nel girone X, 7′ giornata, Antoniana-Nuova Abbiate con arbitro Davide Giorgetti di Varese, Cistellum-Solbiatese con arbitro Riccardo Banca di Gallarate, Gerenzanese-Cogliatese con arbitro Nicolò Panino di Busto Arsizio e Pro Juventute-Torino club con arbitro Mauro Corselli di Gallarate.

In Terza categoria girone legnaense, 5′ giornata, Dal Pozzo-Legnanese (ieri). Nel girone varesino, 5′ giornata, Amor sportiva-Sumirago con arbitro Giovanni Maurizio Fantini di Busto Arsizio, Beata Giuliana-Airoldi Origgio con arbitro Paolo Marchese di Busto Arsizio.

