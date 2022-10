x x

ORIGGIO/UBOLDO- si sono accese circa 100 vecchie glorie questa mattina a Origgio: fra moto e auto rare e storiche, decine di appassionati e curiosi di ogni età si sono dati appuntamento per celebrare i propri motori vintage.

Il ritrovo è stato fissato alle ore 10 in Corte Fabbrica, con la coordinazione della Polizia Locale di Origgio posizionata all’inizio di Via Repubblica che indirizzava i possessori di veicoli storici nello spazio a loro riservato.

Tra i modelli più unici spiccano una rarissima Jaguar C-Type di inizio anni ’50, una vera e propria vettura da corsa con motore 6 cilindri in linea da 3.5 litri, in una splendida livrea blu con i tipici inserti bianchi tondi caratteristici delle auto da corsa del secolo scorso e una colossale Bentley S3 degli anni ’60, dotata di motore V8 da 6.2 litri e targata Gran Bretagna.

Rappresentare il retaggio storico italiano è stato compito di una schiera composta maggiormente da Alfa Romeo, fra le quali un’Alfetta GTV Gran Prix (prodotta in soli 650 esemplari nel 1981) e una mitica Giulia GTA (prodotta dal 1965 al 1967) nella tipica livrea “Rosso Corsa” sulla quale troneggia il leggendario Quadrifoglio Verde.

Presenti anche moto uniche nel loro genere, come un Moto Guzzi Ercolino caricato di una minuscola quanto rara Moto Alpino, prodotto di una ditta dell’Oltrepò (precisamente di Stradella) aperta dagli anni ’40 al 1962, riservato a veri e propri cultisti del motore. Tra i veicoli nati ancora più in là nel tempo, spiccava particolarmente una Norton model 40 del 1938, fieramente abbellita dal proprietario con la “Targa Oro”, certificato di autenticità e fedeltà all’originale rilasciato dall’ASI.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn