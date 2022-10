x x

SARONNO – Si è tenuta sabato scorso a Palazzo Gozzani di Treville a Casale Monferrato alla presenza dell’arciduca Josef Karl d’Asburgo-Lorena, principe d’Ungheria, Capitano Generale dell’Ordine di Vitez, la cerimonia di investitura dei nuovi cavalieri. Tra questi anche il saronnese Luciano Silighini Garagnani Lambertini. L’ordine di Vitez è considerato tra i più importanti del mondo e raramente viene concesso a cittadini non ungheresi, in Italia sono solo una trentina i cavalieri e tutti appartenenti a famiglie di antica nobiltà. Silighini,già benemerito della Santa Sede, è l’ultimo discendente del Principe Egano Lambertini nipote di S.S. Benedetto XIV. La serata di gala è continuata con un concerto di musica classica ed operistica in onore della Real Asociacion de Hidalgos de España alla presenza di Don Manuel Pardo de Vera y Diaz, di S.A.I.R. l’Arciduca Josef Karl d’Asburgo-Lorena e di S.A.S. il Principe Don Maurizio Ferrante Gonzaga del Vodice di Vescovato.

Seguita poi la cena di Gala della Nobiltà Italiana alla presenza di: S.A.S. il Principe Marchese Don Maurizio Ferrante Gonzaga del

Vodice di Vescovato, Capo storico della Casa Ducale di Mantova e prossimiore affine degli antichi Duchi del Monferrato, le LL.AA. Don Ferrante, Don Lodovico Gonzaga del Vodice di Vescovato e Consorti; S.A.R. il Principe Emmanuel Bushayija del Rwanda (Mwami Yuhi VI); S.A.I.R. l’Arciduca Josef Karl d’Asburgo, Principe d’Ungheria accompagnato dalla consorte S.A.I.R. l’Arciduchessa Margarete d’Asburgo nata Principessa d’Hohemberg; S.A.R. la Principessa Maria delle Nevi di Borbone Parma; S.A.S. il Principe Philipp Ernst von Hohenlohe-Langenburg accompagnato da S.A.S. la Principessa Anna von Hohenlohe-Langenburg, altri membri di Case già Sovrane; Union de la Noblesse Russe, Historical Families of Europe, Famiglie Storiche d’Italia, International Confederation of the Nobility Associations – CIAN e Convention of the Scottish Baronage.

Silighini era accompagnato al tavolo dalla moglie Francesca La Gala e dalla figlia Alice, con loro Carolina Forgione, Giulia Napoli, la Contessa Agnese Marcuzzi Gherardini col fidanzato Francesco Masini e il Console Mattia Carlin amico di Silighini.

Nella foto Silighini con l’Arciduca Josef Carl d’Asburgo-Lorena con il diploma di nomina