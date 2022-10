x x

SARONNO – Scontro tra due vetture, stamattina domenica 16 ottobre, in autostrada in direzione Milano nel tratto Uboldo-Saronno dell’A9 Milano-Como.

L’impatto è avvenuto pochi minuti dopo le 6,30 e subito gli automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sono arrivati sul posto due ambulanze della Croce rossa di Saronno e di Rho soccorso presto raggiunti dall’auto infermieristica di Saronno e dall’elisoccorso da Como.

Il personale sanitario si è occupato dei conducenti delle vettura una 73enne ed un 59enne. I feriti sono stati portati all’ospedale per le cure del caso in codice giallo e in codice verde.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi. Non si sono registrati stop alla circolazione.

(per le foto ringraziamo il nostro lettore Stefano)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn