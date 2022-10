x x

SARONNO – “Cittadini partecipi e interessati con una grande curiosità per la linea del tempo”. Sono stati due giorni decisamente produttivi e preziosi quelli trascorsi in piazza dal gruppo comunale di Protezione civile nell’ambito dell’iniziativa “Io non rischio”.

Volontari e comunicatori hanno allestito un ricco stand in piazza Libertà con tante informazioni utili e curiosità. Grande la cura nell’allestimento, molto carino l’angolo con le nuvole e le gocce d’acqua. Ad attirare i saronnesi soprattutto la linea del tempod edicata alle alluvioni del torrente Lura. Scopo dell’iniziativa era proprio quello di informare i saronnesi su cosa fare in caso di alluvione e allagamento.

A salutare i volontari sono passati anche il sindaco Augusto Airoldi, l’assessore all’Ambiente Franco Casali e il direttore del Parco Lura Francesco Occhiuto.

