x x

SARONNO – “E’ stata una giornata bellissima abbiamo finalmente riabbracciato i nostri tifosi allo stadio Colombo Gianetti. Prepareremo delle azie per avvicinare sempre più la cit alla squadra, stiamo progettand nuove iniziative”.

Sono le parole del presidente Francesco Paolo Gravina presidente dell’Fbc Saronno che commenta così il primo match casalingo della società dopo l’esilio di inizio campionato determinato dai problemi al manto erboso, ora in ottimo stato. Ieri una grande festa con tanti saronnesi esponenti del mondo politico.

“Ci è dispiaciuto non vedere il sindaco Augusto Airoldi, ma sempre pronti a riaprire il dialogo per il bene del Saronno. Infine desidero ringraziare gli esponenti della politica saronnese e regionale che oggi hanno voluto condividere questo ritorno a casa”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn