SARONNO – Il Distretto Urbano del Commercio di Saronno (DUC) grazie alla regia di Confcommercio Ascom Saronno ed il supporto dell’Amministrazione Comunale, ha pianificato diverse iniziative per il Natale in città con particolare attenzione sul risparmio energetico.

“Ci saranno le tradizionali luminarie – spiega Andrea Busnelli presidente Duc – La quantità delle arcate sarà minore rispetto agli altri anni garantendo comunque un impatto scenografico soddisfacente grazie al soggetto scelto uguale per tutte le vie interessate all’allestimento. Tutte le luci saranno a led con una riduzione dell’orario di accensione quotidiano, sempre nell’ottica di porre un’attenzione particolare al caro energia. L’installazione è partita con largo anticipo per non arrivare con intoppi a ridosso delle festività natalizie ma anche perché verranno accese, come da richiesta dell’Amministrazione per la Festa del Trasporto per poi spegnersi e riaccendersi a fine novembre per l’avvio dello shopping natalizio”.

Il DUC riuscirà a realizzare questo progetto sia grazie ai fondi presenti nelle casse del Distretto, finanziato da Confcommercio Ascom Saronno e dal Comune di Saronno, che al solido contributo di alcuni main sponsor oltre alla partecipazione economica dei commercianti. Il presidente, Andrea Busnelli conclude “Ringrazio sin d’ora i commercianti che hanno dato la propria adesione e spero siano altrettanti coloro che sposeranno il progetto del Duc poiché è importante creare l’atmosfera natalizia per le vie della città. Un ringraziamento doveroso all’Amministrazione Comunale cha anche quest’anno ha permesso l’allaccio e quindi la presa in carico dei costi energetici del progetto”.

Il Natale a Saronno comprenderà anche altre iniziative i cui dettagli verranno resi noti prossimamente con comunicazioni ad hoc.

