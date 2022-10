x x

SARONNO – “Resi edotti della spiacevole situazione inerente alla mancata distribuzione dei Fondi Regionali 0-6 del 2022 in favore del sistema educativo sul territorio saronnese, ci siamo trovati costretti a verificare la contingente e relativa situazione della quale siamo stati informati qualche settimana fa dalle responsabili di nidi accreditati e convenzionati con l’attuale amministrazione Airoldi, non avendo le stesse ottenuto risposte soddisfacenti e chiarificatrici alle numerose mail inviate”

Inizia così la nota congiunta firmata dai partiti dell’opposizione Lega (Angelo Veronesi), Forza Italia (Maria Assunta Miglino), Fratelli d’Italia (Gianpietro Guaglianone).

Corre l’obbligo fare una premessa con la quale richiamiamo l’attenzione sulle modalità di gestione dei fondi stessi da parte dell’amministrazione Fagioli.

L’allora giunta Fagioli con delibera n.71 del 19/5/2020 decideva, per l’emergenza COVID 19, di assegnare una tantum un contributo di 20.880 euro agli Asili Nido e Micro Nidi privati accreditati pur non convenzionati, proporzionato al numero di iscritti per ognuno, pur senza nessun indirizzo obbligatorio in tal senso. Nel 2021, sempre per emergenza Covid, Regione Lombardia dava poi la facoltà ai comuni di riconoscere un contributo straordinario a tutte le strutture educative presenti sul territorio, anche se non convenzionate, confermando, quindi, la linea seguita dall’amministrazione Fagioli nell’anno precedente. Con delibera n.30 del 4/3/ 2021 seguendo le indicazioni regionali veniva riconosciuto agli asili privati il contributo previsto secondo i criteri dettati dalla regione.

Successivamente Regione Lombardia con prot. R1 2001 0095266 del 6.8.21 confermava al Ministero dell’istruzione l’elenco dei comuni beneficiari della 1 quota di contributi 0-6 anni e l’importo assegnato a ciascuno (pari al contributo corrisposto per il 2020)

e con DGR 30.11.21 n. XI/5618 veniva disposta l’erogazione della 2^ quota spettante ai comuni per gli interventi relativi al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni relativa all’anno 2021.

Chiedendo all’amministrazione i motivi di tale ritardo, non ci resta che prendere atto e denunciare la situazione del Comune di Saronno che, dopo un anno dall’attribuzione dei contributi statali/regionali non ha ancora provveduto all’assegnazione di alcun contributo alle istituzioni educative per la prima infanzia presenti sul territorio accreditate né alle due strutture convenzionate, nonostante queste ultime abbiano accolto nella propria struttura alcuni bambini come da indicazioni dell’Istituzione Comunale Zerbi e in ottemperanza alla convenzione stipulata con l’amministrazione comunale in data 26 /5/2022.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn