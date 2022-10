x x

SARONNO – Il saronnese Alex Alberio, consigliere e finance topic leader di Liuc Alumni (associazione degli ex alunni di Liuc) e già fondatore di Saronno Giovani, ha organizzato per questa sera al Palazzo della Regione (Auditorium Gaber) una conferenza dal titolo “L’impatto delle crisi sui mercati finanziari”.

Durante l’evento interverranno alcuni ospiti di gran rilievo: il professor Massimiliano Serati, associato di economia e politica all’Università Liuc, Vincenzo Corsello, Country Head Allianz Global Investor, e Andrea Marchi, Private Banker, anch’egli saronnese.

Il programma dell’evento prevedrà alle 18.30 la registrazione dei partecipanti, alle 19 l’inizio dell’evento accompagnato dai saluti delle figure istituzionali: Alessandro Fermi, Presidente del consiglio regionale della Lombardia, e Alberto Strani, presidente di Liuc Alumni, seguirà l’introduzione dell’organizzatore, un aperto dibattito e dalle 20 alle 20.30 sarà organizzato un aperitivo di networking.

