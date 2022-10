x x

SARONNO – Tavoli, mattoncini, scacchi, cinesini per trasformare una delle strade più trafficate di Saronno di un’area di socializzazione. Ieri pomeriggio si è concretizzato l’appuntamento di via Roma street party fortemente voluto dall’assessore Franco Casali. Proprio l’esponente della Giunta è stato presente fin dalle 14 contribuendo all’allestimento con gli stand che hanno offerto la possibilità ai saronnesi che hanno deciso di partecipare di giocare a scacchi e a battaglia navale, di disegnare, fare giochi in scatola o leggere. Apprezzati anche gli assaggi offerti da L’alveare e da alcune attività commerciali e soprattutto la gimkana allestita dal Pedale Saronnese (con la collaborazione di Fiab) nell’ultimo tratto dell’arteria dedicato alla festa. Gran finale con la Marching Brass Band.

“Via Roma street party di questo pomeriggio è un evento ben riuscito – il commento del sindaco Augusto Airoldi condivisa sulla sua pagina Facebook politica – tanti saronnesi, famiglie con bambini, adulti e anziani. Commercianti che hanno alzato la saracinesca e offerto assaggi dei loro prodotti. La seguitissima marcing band che ha rallegrato i presenti. Un evento da ripetere anche altrove. Grazie ai molti che hanno contribuito a questo successo”.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

