SARONNO – ““Buona la prima”: è questo il parere espresso dal sindaco Airoldi sul recente nuovo format di Associazioni in piazza, storica iniziativa dell’amministrazione, definita quest’anno “Idee in centro”.”

Inizia così la nota di Forza Italia condivisa sul Saronno Sette: “Nella sostanza 40 associazioni iscritte e partecipanti contro le oltre 100 degli anni precedenti. Piccoli momenti musicali e incontri di parole contro un palco con musica e premiazioni oltre che spettacoli e intrattenimento diffuso in tutta la città. Nessun corteo storico con un centinaio di partecipanti, nessun treno a vapore che gentilmente Ferrovie Nord ci offriva. E ancora nessuna collaborazione tra le associazioni che incontrandosi per l’organizzazione dell’evento e della sfilata riuscivano a instaurare e a corroborare un dialogo tra loro e con l’amministrazione. Nessuna partecipazione di ospiti esterni che rendeva ancor più interessante una rassegna che quest’anno avrebbe compiuto quasi un quarto di secolo”.

Dura l’analisi politica: “Ancora una volta Forza Italia prende atto di uno spoil system che questa amministrazione adotta quasi per partito preso riuscendo a deludere le aspettative dei cittadini”.

(foto archivio – la sfilata storica che quest’anno non è stata inserita nel programma)

