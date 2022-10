x x

CERIANO LAGHETTO – La pioggia caduta in abbondanza non ha fermato gli oltre 600 temerari che hanno partecipato all’edizione 2022 della Strabrollo, organizzata dal Gruppo Aido Comunale “Alex Bisaggio” e quest’anno dedicata in maniera speciale all’ex presidente Felice Bisaggio, da poco venuto a mancare. L’evento podistico si è svolto nei giorni scorsi.

Organizzazione impeccabile come sempre da parte del gruppo Aido, che ha saputo gestire anche la situazione non semplice creata dalla forte pioggia. Gli iscritti si sono distribuiti sui quattro percorsi di 4, 6, 14 e 19 chilometri, in gran parte sui sentieri del Parco delle Groane. All’arrivo sono stati premiati come sempre i gruppi più numerosi. In questa speciale classifica, il primo posto è stato conquistato dal Gap Saronno, con 34 iscritti, seguito dal Maneranners con 33 e poi da The whisky group runners Vanzago con 30. “Purtroppo il maltempo ci ha costretti a modificare un po’ i nostri programmi e le coreografie che avevamo preparato per ricordare il nostro indimenticabile Felice Bisaggio – racconta Stefano Zodo, attuale presidente dell’Aido Ceriano Laghetto – Ma siamo comunque contenti della partecipazione e del bel clima allegro che si è creato, anche sotto la pioggia. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a rendere possibile l’evento, dai nostri volontari, tutti presenti nonostante il maltempo, all’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, la Protezione civile, la Polizia locale.

“E’stata una bella mattinata di sport e di divertimento per tutti i partecipanti, un’altra bella occasione per stare insieme e fare attività sportiva in allegria” aggiunge il consigliere delegato allo Sport Giuseppe Radaelli. Il sindaco Roberto Crippa, con delega alla frazione Brollo, ha espresso un ringraziamento speciale “ai volontari del gruppo Aido per l’ottima organizzazione che viene sempre riconosciuta anche dalla Federazione e tutti quelli che hanno contribuito a rendere questo evento unico, nel ricordo del nostro grande amico e volontario Felice Bisaggio”.

(foto: il sindaco Roberto Crippa alla Strabrollo 2022)

