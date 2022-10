x x

SARONNO – C’è tanto entusiasmo, attorno al Fbc Saronno del presidente Francesco Gravina, in questa stagione. Domenica scorsa i biancocelesti, per la settima giornata di Promozione, sono tornati allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi (dopo che è stato risistemato il campo) e ad accoglierli c’erano moltissimi supporter, compresi gli affezionatissimi ultras. Con il Saronno che ha vinto 1-0 contro l’Ispra, confermandosi nelle zone alte della classifica.

Per gli ultras, in questa annata sempre più numerosi, una presenza costante sin dall’inizio del campionato, anche in trasferta. Prossimo appuntamento per tutti quello di domenica contro il Valle Olona a Olgiate Olona.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro della domenica pomeriggio. E l’intervista all’allenatore dell’Ispra, Stefano Iori. E al tecnico saronnese, Danilo Tricarico. Oltre che alla fotogallery della partita allo stadio cittadino.

(foto Fabio Mitrano: i tifosi del Fbc Saronno domenica scorsa sugli spalti dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi)

18102022