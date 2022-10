x x

SARONNO – L’amministrazione comunale, assessorato all’ambiente, mobilità e politiche energetiche, propone con la collaborazione “In latere” di Terra Mater Festival, per giovedì 20 ottobre alle 21, nelle sale di Villa Gianetti, una conferenza dal titolo “Il futuro dell’acqua a Saronno e nel nostro territorio”.

Saranno relatori di questo incontro il Dr. Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa srl e il Dr. Giulio Senes, professore di agraria all’Università degli studi di Milano. Gli argomenti dell’incontro verteranno sulla captazione, distribuzione e depurazione dell’acqua, tenendo conto anche di sistemi sostenibili di aiuole drenanti alla luce dei cambiamenti climatici.

L’ingresso alla conferenza sarà libero; per ulteriori informazioni: www.comune.saronno.va.it o mandare una mail all’indirizzo: [email protected].

