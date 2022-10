x x

SARONNO – Avrà luogo giovedì 20 ottobre alle 21, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, nell’ambito dell’iniziativa ideata e condotta dall’architetto Carlo Mariani: “Il Santuario di Saronno nei libri”, la presentazione del volume “Bernardino Luini. Catalogo generale delle opere”, di Cristina Quattrini.

Durante la serata oltre chiaramente all’autrice del libro, interverrà anche il professor Pietro C. Marani, docente ordinario di Storia dell’arte moderna al Politecnico di Milano e grande conoscitore di Leonardo Da Vinci. La sua presenza è stata fortemente voluta dall’architetto Mariani, poiché egli negli anni ’80 seguì nella sua precedente veste di direttore della Soprintendenza, le grandi campagne di restauro relative ai gruppi scultorei e agli affreschi dello stesso Bernardino Luini contenuti all’interno del Santuario. La digressione di Marani verterà quindi sulle opere di Luini presenti nel Santuario, costituendo una buona occasione per conoscere il grande Maestro Rinascimentale, attivo anche nella città di Saronno.

Cristina Quattrini, autrice della monografia che verrà presentata, si è laureata e specializzata all’Università degli Studi di Milano, conseguendo un dottorato di ricerca all’Università Statale di Torino, e il post-dottorato all’Università di Padova, è autrice di pubblicazioni riguardanti la pittura, la miniatura e la scultura lombarda e rinascimentale, collabora con diverse riviste autorevoli come “Bollettino d’arte”, di cui è altresì parte del Consiglio di redazione, e con “Nuovi studi”. È stata storica dell’arte della Soprintendenza per i Beni Storici di Milano, ed oggi è curatrice di una sezione all’accademia di Brera.

Il volume monografico dedicato a Bernardino Luini, ha come intento la ricostruzione del percorso dell’artista alla luce degli studi sulla pittura lombarda e padana degli ultimi decenni.

