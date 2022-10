x x

SARONNO – ll Titanic approda anche a Saronno: domani, mercoledì 19 ottobre, alle 21 al teatro Giuditta Pasta, si terrà l’incontro “I lombardi del Titanic – Storie poco conosciute”, con Claudio Bossi.



Durante la serata, grazie a video, immagini e documenti di repertorio, con lo scrittore e storico Claudio Bossi, che porterà i presenti a bordo del transatlantico più famoso della storia, di cui quest’anno ricorre il cento decimo anniversario del tragico evento. Verranno raccontate così storie poco conosciute ma non poco interessanti. “Come dicono gli illustri storici – affermano gli organizzatori circa l’evento – sono queste microstorie che entrano con pieno diritto nel canale e fanno parte della grande storia.”



Claudio Bossi ha al suo attivo oltre duecentocinquanta conferenze pubbliche, ricche di pathos e partecipazione, non a caso ha una eccezionale capacità di rappresentare le sue ricerche in maniera straordinariamente efficace e coinvolgente. La sua attività di scrittore e di divulgatore, lo ha portato a sviluppare una conoscenza e una competenza, che ne hanno fatto uno degli storici più apprezzati a livello internazionale della storia del Titanic. È consulente della Rai e partecipa direttamente a programmi come “Il Tempo e la Storia”, “Ulisse”, “Voyager”, “Superquark”, “Passaggio ad Nord Ovest”, programmi molto seguiti e di qualità. Per la sua attività di ricercatore, nel 2015, si è visto assegnare il prestigioso Premio Nazionale Cronache del Mistero.

Per partecipare all’incontro è necessario prenotare il proprio posto al costo di 4 euro.

(foto d’archivio: un precedente evento al Pasta di Saronno)

