SARONNO – Grande attesa e voglia di assaggiare il risultato di tanta esperienza, qualità, tradizione ed eccellenza: da domani saranno in vendita i primi panettoni realizzati nel laboratorio “Punto Rosso Lazzaroni” frutto della collaborazione tra la famiglia Lazzaroni e i maestri pasticceri Morandin.

La scorsa settimana i panettoni, come raccontato da ilSaronno, sono stati impastati, fatti lievitare, cotti, glassati e confezionati. “Partendo da una ricetta dell’archivio storico Lazzaroni e dalla collaborazione con la famiglia dei Maestri Pasticceri Morandin – spiega Luca Lazzaroni il numero uno della Paolo Lazzaroni e figli azienda saronnese che produce ed esporta panettoni in tutto il mondo – abbiamo avviato la preparazione di un panettone artigianale di altissima qualità, preparato secondo la metodologia più classica e tradizionale, prodotto qui a Saronno nel laboratorio del nostro Punto Rosso in Via Gorizia 41”.

In prima linea con tanti anni di esperienza e abilità Rolando Morandin vero esperto della lievitazione e dei panettoni in artigianale che con la figlia Francesca sono stati i deus ex machina dell’attività di produzione dei primi panettoni: diverse le pezzature, le forme e i gusti con alcuni punti fermi “il lievito madre, l’altissima qualità di tutti gli ingredienti, dalla vaniglia ai canditi, dal burro al cioccolato”. Tutti elementi visibili e concreti già nelle fase di produzione anche ai clienti del Punto rosso che hanno visto i colori e sentito i profumi che arrivavano da forni e piano di lavoro.

Ma domani che cosa ci sarà sugli scaffali dello spaccio Lazzaroni? “Il panettone classico, il Lazzarone (Amaretto lazzaroni, mandorle, albicocca), il panettone cremino pistacchio e lampone, panettone cioccolato e pere“. Ma non solo sarà disponibile anche un secondo formato il Pan del Chiostro (chiari riferimento al marchio della Paolo Lazzaroni e figli) che sarà disponibili in versione “ai 3 cioccolati, pere e cioccolato e cremino pistacchio e lampone”.

Essendo la produzione completamente manuale ed artigianale, la tiratura sarà limitata e verrà riservata prioritariamente a chi lo preordinerà inviandone richiesta a [email protected], fino ad esaurimento scorta.

