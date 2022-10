x x

SOLARO – In occasione della recente canonizzazione di Charles de Foucauld e della Giornata missionaria mondiale, le parrocchie e l’Amministrazione comunale di Solaro organizzano dal 20 al 27 ottobre 2022 una rassegna dedicata al “Fratello universale”. Vari e interessanti gli appuntamenti in programma, che intendono offrire a tutta la cittadinanza occasioni di riflessione e di approfondimento di una figura significativa: quella di un “seme nel deserto”, vissuto nel segno del dialogo interculturale e interreligioso, temi di rilevante attualità e fondamenta nella costruzione di una società definita sempre più da uno stile inclusivo, di rispettosa e accogliente conoscenza dell’altro.

Il programma

Si inizia giovedì 20 ottobre alle 21 alla chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta (via Pellizzoni, 20) con un momento di preghiera, accompagnato dalla testimonianza di sorella Vania Giotto, discepola del Vangelo.



Sabato 22 ottobre alle 21 presso la parrocchia della Madonna del Carmine (via della Repubblica, 55 al Villaggio Brollo) è imperdibile la coinvolgente e suggestiva rappresentazione teatrale “Charles de Foucauld: Fratello universale” con Francesco Agnello ed adattamento, regia e musica e l’interpretazione di Sergio Beercock.



Non manca un’attenzione speciale riservata ai più piccoli, i bambini delle scuole dell’infanzia statali e paritarie di Solaro che, nel corso della rassegna, parteciperanno allo spettacolo “Sotto la tenda” a cura di Cicogne Teatro, e potranno conoscere i colori, i profumi e le tradizioni del Marocco, terra descritta da Charles de Foucauld nel libro “Reconnaissance au Maroc, 1883-1884”, a seguito del suo viaggio di esplorazione.



Dal 20 al 27 ottobre sarà inoltre possibile visitare in chiesa parrocchiale ed all’oratorio Santi Ambrogio e Caterina di via Mazzini la mostra a cura del Pime dedicata al nuovo santo.



Tutte le iniziative in programma sono a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Per informazioni è possibile contattare gli uffici parrocchiali al numero 029690067 oppure all’indirizzo mail [email protected] o anche l’ufficio Cultura al numero 0296984470 oppure all’indirizzo mail [email protected].

