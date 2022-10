x x

SARONNO – “Mi rincresce che anche Giulio Piuri, nonostante la forte fibra, abbia cessato la sua vita terrena”.

Inizia cos’ la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito alla scomprsa di Giulio Piuri presidente di Casa di Marta.

“Ne ho personali ricordi sin dall’infanzia, per motivi di vicinato: da sempre superattivo, impegnato nel lavoro, nella politica, nella comunità cristiana. Consigliere comunale e assessore, Presidente dell’Ussl n. 9, esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, è stato un vivace esempio di applicazione concreta del cattolicesimo sociale, protagonista dello sviluppo italiano fino agli anni ’80. Sino all’ultimo non ha interrotto questa propensione all’attenzione alle persone deboli, alla testa della benemerita Casa di Marta. Con la dipartita di Giulio Piuri si assottiglia irrimediabilmente il numero dei saronnesi di una generazione che ha saputo coniugare l’amore per la famiglia e l’impegno nelle attività lavorative con i principi solidali della dottrina sociale della chiesa in una stagione di rinascita dell’Italia e della nostra città, in cui il confronto politico era rispettoso franco e fattivo, non una scomposta lotta per la supremazia. A lui la nostra gratitudine. Le mie sincere condoglianze alla sua grande famiglia”

